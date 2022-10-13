السفارة الامريكية تنوه لاطلاق صافرات الانذار

2022/10/13 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت السفارة الامريكية في بغداد، اليوم الخميس، تنويها لاطلاق صافرات الانذار المبكر.

وقال مصدر في السفارة لـ(بغداد اليوم) إنه "سوف تنطلق صافرات الانذار المبكر في مركز الدعم الدبلوماسي للسفارة الامريكية (مطار بغداد الدولي) بعد قليل".

وبين أن "ذلك لغرض الفحص التجريبي ويستغرق الفحص (15-30) دقيقة".

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