كتلة سياسية تقاطع الجولة الثانية من جلسة اختيار رئيس الجمهورية

2022/10/13 | 16:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيس كتلة الجيل الجديد، سروة عبد

الواحد، اليوم الخميس، مقاطعة الجولة

الثانية من جلسة تمرير رئيس الجمهورية.

وقالت عبد الواحد خلال مؤتمر صحفي، إنه

"منذ البداية كنا نعلم ان هناك اتفاقاً

مبرماً بين

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