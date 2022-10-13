2022/10/13 | 16:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: بالفيديو : جانب من الجولة الأولى لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.pic.twitter.com/PfTiUyIyNd...

ظهرت المقالة بالفيديو : جانب من الجولة الأولى لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.



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