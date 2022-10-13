الجيل الجديد تعلن انسحابها من جلسة مجلس النواب الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية.. لم نكن جزءاً من اللعبة

2022/10/13 | 17:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت كتلة الجيل الجديد النيابية، مقاطعة الجولة الثانية من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المنعقدة اليوم الخميس.

وقالت رئيس الكتلة النائب سروة عبد الواحد في موتمر صحفي اليوم الخميس، “كنّا نعلن أن هناك اتفاقا مبرما بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني، ولم نكن جزءاً من اللعبة بين الاحزاب الحاكمة”.

واضافت ، أن ” كتلة الجيل الجديد حضرت الجولة الاولى من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وصوتنا لمرشحنا رييوار اورحمن وحصل على 9 اصوات لنواب الجيل الجديد”.

واوضحت، أن “كتلة الجيل الجديد ستقاطع الجولة الثانية من هذه الجلسة، باعتبارها لعبة سياسية قذرة بين الاحزاب الكردية المتسلطة في الاقليم، ولن نكون جزءا منها”.

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