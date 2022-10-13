ديالى.. قوة من الحشد الشعبي تعثر على مضافة لداعش الإرهابي

2022/10/13 | 17:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الخميس، على مضافة لداعش الإرهابي بمحافظة ديالى.

وذكر اعلام الحشد في بيان أن “قوة من فوج مغاوير قيادة عمليات قاطع ديالى للحشد عثرت على مضافة تحتوي على مواد لوجستية وغذائية”.



واشار البيان الى أن “عملية تفتيش واسعة شملت مناطق عدّة في وادي الثلاب جنوب غرب قضاء خانقين”.

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