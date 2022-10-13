بدء جولة التصويت الثانية لاختيار رئيس الجمهورية

2022/10/13 | 17:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويشارك في الجولة الثانية المرشحان عبد اللطيف رشيد وبرهم صالح.

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