2022/10/13 | 17:05 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 67hoMHiQ6P8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ياسين : مقتدى الصدر في انتظار و التيار الصدري بحالة انذار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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