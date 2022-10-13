2022/10/13 | 17:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ArzWwlLw05U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي: يُعلن رئيساً للجمهورية من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي: يُعلن رئيساً للجمهورية من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).