أول حالة وفاة جراء الكوليرا.. فهل لبنان على مشارف كارثة صحية وطنية؟

2022/10/13 | 17:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نام اللبنانيون على إعلان خبر وفاة طفل في الشهر الخامس من عمره جراء مرض كوليرا، أكّده مصدر مطّلع في مستشفى حلبا الحكومي بعد صدور نتائج الفحوص.واستفاقوا على واقع قد "يخرج عن السيطرة" إن لم تتحرّك الحكومة والمنظمات الدولية لاحتوائه في أسرع وقت ممكن.

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