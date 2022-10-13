2022/10/13 | 17:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر “تقدم” السيرة الذاتية للمكلف بمنصب رئيس مجلس الوزراء.

المهندس محمد شياع السوداني،سياسي عراقي بارز ،فاز بعضوية مجلس النواب لثلاث دورات انتخابية متتالية عن بغداد .حاصل على شهادة البكلوريوس (هندسة زراعة) من جامعة بغداد.بدأ حياته السياسية بعد عام ٢٠٠٣ وتدرج في المواقع القيادية من قائم مقام الى محافظ ومن ثم وزيرا خلال حكومتين من عام ٢٠١٠ لغاية ٢٠١٨.يمتلك سجلا حافلا ومميزا في نشاطه الوزاري ،حارب الفساد بقوة وصلابة وساهم في اتخاذ عشرات القرارات التي صححت مسارات الوزارات التي استيزرها وابرزها حقوق الانسان والعمل والصناعة والتجارة.نجح في تأسيس تيار شبابي تحت مسمى ( تيار الفراتين) ونال في اول مشاركة انتخابية ثلاثة مقاعد في مجلس النواب الحالي.يمتلك رؤية وبرنامج عمل متكامل لادارة الدولة يهدف الى تنشيط الاقتصاد وتقوية مؤسسات الدولة لاعادة هيبتها وثقة المواطن بها بحكم خبرته وحنكته في تسيير دفة القيادة.نال تأيدا واسعا من مختلف القوى الوطنية حال اعلانه مرشحا لرئاسة الحكومة من قبل الاطار التنسيقي.

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