نائب: الجولة الثانية من انتخاب رئيس الجمهورية لن تختلف كثيرا عن الأولى

2022/10/13 | 17:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح النائب عن تحالف الفتح معين الكاظمي، اليوم الخميس، ان لا تختلف الجولة الثانية كثيرا عن الأولى وسيتقدم المرشح عبد اللطيف رشيد أيضا.

وقال الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الجولة الثانية لا تختلف كثيرا عن الأولى وسيتقدم المرشح عبد اللطيف رشيد أيضا”، مبينا “ندعو الإخوة في التيار إلى المشاركة بالحكومة الجديدة للشروع بمرحلة جديدة في البلاد”.

واضاف الكاظمي “لا بد من إصلاح الأخطاء الكثيرة التي وقعت فيها الحكومة الحالية”، لافتا الى اننا “نأمل في الوصول إلى مرحلة جديدة تنهض بواقع البلاد وتبشر بالخير”.

وتابع ان “مرشح رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني لديه وضوح كبير في قضية العشوائيات”، مشددا على ان “الحكومة الجديدة لن تكون فيسبوكية كما في حكومة تصريف الأعمال”.

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