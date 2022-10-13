"الأمر مختلف هذه المرة".. ممثلة إيرانية شهيرة تشيد بالاحتجاجات

2022/10/13 | 17:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الممثلة الإيرانية المنفية، غولشيفته فرحاني، إنها أعجبت بالمحتجات في إيران وقالت في حديث صحفي كسرت به صومها عن الخوض في السياسة إنهن كن: "جميلات، أنثويات، شعرهن في مهب الريح، تطلبن الحرية بكل بساطة".

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