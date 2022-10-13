57 قناة تلفزيونية تبث في العراق.. من يمولها وكيف ينظر لها؟

2022/10/13 | 17:32 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم مسؤوليات الصحافة الاجتماعية، فإن الإعلام العراقي بمعظمه لم يتجاوز حدود كونه جزءا من فوضى ما بعد الاحتلال الأميركي، ولاعبا مهما في صناعة الخطر الذي يحيط بالبلاد طيلة تلك السنوات.

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