لطيف رشيد في الصدارة وانسحاب كتلة نيابية من التصويت في الجولة الثانية

2022/10/13 | 17:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز لطيف رشيد بواقع 157 صوتا في الجولة الاولى من انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان العراقي اليوم الخميس وحصل برهم صالح على 99 صوتا وانتقلا للجولة الثانية ، التي شهدت انسحاب بعض النواب ، حيث ، أعلنت رئيس كتلة الجيل الجديد، سروة عبد الواحد، اليوم الخميس، مقاطعة الجولة الثانية من جلسة تمرير رئيس الجمهورية.وقالت […]

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