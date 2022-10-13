2022/10/13 | 17:35 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيل الجديد يعلن مقاطعة الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيل الجديد يعلن مقاطعة الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).