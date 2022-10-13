صندوق النقد: مخاطر الركود آخذة في الارتفاع



صندوق النقد: مخاطر الركود آخذة في الارتفاع
2022/10/13 | 17:44 - المصدر: المورد نيوز
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