مصدر نيابي يكشف الكتلة الأكبر ستقدم كتاب تكليف محمد شياع السوداني الى رئيس الجمهورية الفائز

2022/10/13 | 17:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر نيابي، اليوم الخميس، بأن الكتلة الأكبر ستقدم كتاب تكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً، محمد شياع السوداني، الى رئيس الجمهورية الفائز.

وقال المصدر النيابي أن “رئيس الجمهورية الفائز سيكلّف السوداني بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة اليوم”.

وعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة التصويت على اختيار رئيس الجمهورية بحضور 277 نائباً.

ولم يتمكن أي مرشح من الحصول على ثلثي الأصوات في سباق رئاسة الجمهورية العراقية، ليتم اللجوء إلى جولة ثانية لحسم المرشح الفائز بالمنصب.



وحصل المرشح عبد اللطيف رشيد على 157 صوتاً، فيما حصل المرشح برهم صالح على 99.

ويتطلب في الجولة الثانية وصول أحد المرشحين إلى أكثر من 165 صوتاً للفوز برئاسة الجمهورية.

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