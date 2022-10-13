بدء عمليه تدقيق أوراق الاقتراع السري لانتخاب رئيس الجمهورية

2022/10/13 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادبدء مجلس النواب عملية العد والفرز لاختيار رئيس الجمهورية بمشاركة 269 نائبا.وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "المجلس شرع في اجراءات العد والفرز اليدوي لاختيار رئيس الجمهورية بمشاركة 269 نائبا".وقال مراسلنا ان الجولة الثانية للتصويت على مرشحي رئيس الجمهورية انتهت قبل لحظات .و أظهرت نتائج الجولة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية، الخميس، عدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب.وبحسب مراسلنا فإن نتائج الجولة الأولى أظهرت تقدم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني عبد اللطيف رشيد بـ 157 صوتا، مقابل 99 صوتا للرئيس الحالي برهم صالح.

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