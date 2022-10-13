2022/10/13 | 18:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

علق نائب رئيس الوزراء الروسي، الكسندر نوفاك، على مقترح واشنطن بفرض سقف لسعر برميل النفط الروسي عند 60 دولارا، وأكد أن سعر برميل النفط يجب أن تحدده السوق، وليست "إملاءات دول معينة".

وقال نوفاك، خلال مشاركته في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو اليوم: "يمكن قول أي شيء، ولكن السعر يجب أن يقرره السوق بناء على توازن العرض والطلب".

وأضاف المسؤول الروسي: "أسعار النفط العالمية يجب أن تتشكل بناء على آليات السوق، الآن هناك الكثير من عدم اليقين في هذا الصدد، ومحاولات وضع سقفها لروسيا هي في الأساس انتقال إلى تخطيط الدولة في إطار الاقتصاد العالمي، والذي يمكن أن يصبح سابقة سيئة للتجارة العالمية".

وتابع قائلاً: "لن نورد إلى تلك البلدان التي تفرض سقفا سعريا على نفطنا، لأن هذه سابقة سيئة للغاية ويمكن أن تنطبق في أي وقت ليس فقط على روسيا، ولكن أيضًا على الموردين الآخرين في الأسواق العالمية، وعلى أي سلعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تعلق على مقترح واشنطن بفرض سقف لسعر برميل النفط الروسي ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تعلق على مقترح واشنطن بفرض سقف لسعر برميل النفط الروسي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).