البورصة تغلق مرتفعة في ختام تداولات الاسبوع

2022/10/13 | 18:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أغلقت البورصة العراقية، في اخر يوم للتداول في هذا الأسبوع، مرتفعة بنسبة 0.18٪.

وتداولت البورصة أسهم 40 شركة من خلال 602 صفقة، بعدد أسهم بلغ 437 مليون بقيمة 742 مليون دينار.

وارتفعت أسهم المصرف العراقي الإسلامي بنسبة 6.67٪ وبعدها المعدنية والدراجات 4.89٪ والصناعات الالكترونية 3.5٪.

وانخفضت أسهم المنتجات الزراعية بنسبة 3.61٪ وبعدها الحديثة للإنتاج الحيواني 3.12٪.

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