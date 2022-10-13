السيادة تبارك لـ عبد اللطيف رشيد لانتخابه رئيسا للجمهورية

2022/10/13 | 18:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بارك رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، فوز عبد اللطيف رشيد بمنصب رئيس الجمهورية.

وقال الخنجر في تغريدة على تويتر “مباركٌ للرئيس عبد اللطيف رشيد، ومباركٌ للشعب هذه الخطوة المهمة نحو عراقٍ افضل.

وسنواصل جهودنا في صياغة توافق وطني يصون السيادة ويعيد للعراق مكانته.

شكراً لكل من ضحّى وسعى،،

شكراً لأخي رئيس مجلس النواب وكل أعضاء المجلس على وقفتهم.

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