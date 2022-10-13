2022/10/13 | 18:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، المرشح الفائز عبد اللطيف رشيد بمناسبه انتخابه رئيسا لجمهورية العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، “نهنّئ الأخ الدكتور عبد اللطيف رشيد بانتخابه رئيساً لجمهورية العراق، ونتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته، وندعو جميع القوى السياسية إلى التعاون وتوفير الدعم له”.

التالي

منذ دقيقة واحدة

السيادة تبارك لـ عبد اللطيف رشيد لانتخابه رئيسا للجمهورية

منذ 8 دقائق

رسمياً..



البرلمان ينتخب عبد اللطيف رشيد رئيساً جديداً لجمهورية العراق

منذ 26 دقيقة

برهم صالح يغادر مبنى مجلس النواب وعبد اللطيف رشيد يتقدم في عدد الاصوات

منذ 46 دقيقة

إنتهاء التصويت في الجولة الثانية لإختيار رئيس الجمهورية وبدء عملية العد والفرز

منذ ساعة واحدة

السيرة الذاتية للمكلف بمنصب رئيس مجلس الوزراء

منذ ساعة واحدة

نائب: الجولة الثانية من انتخاب رئيس الجمهورية لن تختلف كثيرا عن الأولى

منذ ساعة واحدة

السيرة الذاتية لمرشح رئاسة الجمهورية عبد اللطيف رشيد

منذ ساعتين

بالفيديو..



جانب من الجولة الأولى لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

منذ ساعتين

بدأ الجولة الثانية لاختيار رئيس الجمهورية

منذ ساعتين

كتلة الجيل الجديد تقاطع الجولة الثانية من التصويت على اختيار رئيس الجمهورية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يهنئ عبد اللطيف رشيد لانخابه رئيسا للجمهورية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يهنئ عبد اللطيف رشيد لانخابه رئيسا للجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).