الكاظمي يهنئ السوداني بعد تكليفه بتشكيل الحكومة

2022/10/13 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد هنأ رئيس الوزراء تصريف الاعمال اليومية مصطفى الكاظمي، الخميس، المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني بمناسبة تكليفه، داعيا القوى السياسية الى التعاون لإنجاح مهمة السوداني. وقال الكاظمي في تغريدة على توتير تابعتها (بغداد اليوم) اننا "نهنّئ الأخ محمد شياع السوداني بتكليفه لتشكيل الحكومة العراقية الجديد". ودعا الكاظمي "جميع القوى السياسية إلى التعاون والتكامل، متمنياً له التوفيق في مهمّة تشكيل الحكومة، من أجل تحقيق تطلعات شعبنا الكريم"وتسلم محمد شياع السوداني كتاب تكليفه الرسمي لرئاسة الحكومة المقبلة من قبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد. وذكر مراسلنا ان السوداني تسلم كتابه الرسمي الموقع من رئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد بحضور قادة الاطار التنسيقي.وكان عبد اللطيف رشيد قد أدى اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية العراق بعد فوزه بالجولة الثانية لعملية الاقتراع السري في البرلمان.

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