مَن هو لطيف رشيد الرئيس الجديد للعراق؟

2022/10/13 | 19:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخب البرلمان العراقي في جولتي تصويت عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية بعد هزيمة منافسه الوحيد الرئيس السابق برهم صالح.وادى رشيد اليمين الدستورية امام البرلمان اليوم الخميس ، وبحسب وكالة الأنباء العراقية فقد حصل رشيد حصل على 162 صوتاً، فيما نال صالح 99 صوتاً واعتبرت 8 أصوات باطلة.وشارك 242 نائباً في الجولة الثانية التي تسابق فيها المرشحان […]

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