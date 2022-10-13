الرئيس العراقي المنتخب يكلف محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة

2022/10/13 | 19:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل "الحرة"، الخميس بأن رئيس الجمهورية العراقي الجديد كلف محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة عراقية جديدة باعتباره مرشح الكتلة النيابية الأكبر.

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