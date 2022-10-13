2022/10/13 | 19:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: pic.twitter.com/24KObKKCj6 — المسلة (@Almasalah2) October 13, 2022 المسلة –...

ظهرت المقالة السوداني بعد التكليف: سأقدم التشكيلة الحكومية في أقرب وقت أولاً على المسلة.

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