ماذا يحدث مع برشلونة وهل هي نهاية المشروع؟

2022/10/13 | 19:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضاءلت آمال برشلونة بالتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع إنتر ميلان بثلاثة أهداف لمثلهم في الجولة الرابعة من دور المجموعات، نطرح في هذه الحلقة أسباب فشل موسم برشلونة المرتقب أوروبيا ومشروعه مع المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز.

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