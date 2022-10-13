من عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي الجديد؟

2022/10/13 | 19:29 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخب مجلس النواب العراقي اليوم الخميس عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية، بعد حصوله على أغلبية الأصوات في الجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.

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