مسعود بارزاني: فرض شخص خارج إرادة الشعب الكردستاني ليصبح رئيساً لجمهورية العراق باء بالفشل

2022/10/13 | 19:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني

مسعود بارزاني، اليوم الخميس، رسالة

الى الرأي العام، بعد نجاح مجلس النواب

العراقي بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد

عبد اللطيف رشيد.

وقال بارزاني في رسالته التي وردت

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