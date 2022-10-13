أول تعليق للسوداني بعد تكليفه بمهام تشكيل الحكومة الجديدة (فيديو)

2022/10/13 | 19:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع

السوداني، الخميس، انه سيشكل الحكومة

باسرع وقت وذلك عقب تكليفه من قبل رئيس

الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد.

وقال السوداني في تصريح مقتضب ورد

لوكالة نون الخبرية، "س

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