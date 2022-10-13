أول تصريح للسوداني بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة

2022/10/13 | 19:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول تعليق بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، قال محمد شياع السوداني، إن “تقديم حكومته الجديدة سيكون في أقرب وقت”.

وهنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عبداللطيف رشيد، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق”.

وقال الكاظمي في تدوينة على التويتر، “نهنئ الأخ الدكتور عبداللطيف رشيد بانتخابه رئيساً لجمهورية العراق، ونتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته، وندعو جميع القوى السياسية إلى التعاون وتوفير الدعم له”.

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