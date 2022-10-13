الكاظمي يهنئ السوداني بتكليفه لتشكيل الحكومة الجديدة ويدعو القوى السياسية للتعاون والتكامل

2022/10/13 | 19:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، محمد شياع السوداني بتكليفه لتشكيل الحكومة العراقية.

وقال الكاظمي، في تغريدة له على حسابه بتويتر “نهنئ الأخ محمد شياع السوداني، بتكليفه لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.

ودعا الكاظمي “كل القوى السياسية إلى التعاون والتكامل”، متمنياً “التوفيق للسوداني في مهمّة تشكيل الحكومة، من أجل تحقيق تطلعات شعبنا الكريم”.

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