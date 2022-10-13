رئيس الوزراء العراقي المكلّف: سأقدم تشكيلتي الحكومية بأقرب وقت ممكن

2022/10/13 | 19:44 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعات بأن السوداني سوف يكمل مهام تشكيل الحكومة قبل انتهاء المدة الدستورية (Getty)

قال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، عقب تكليفه من رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد، إنه سيقدم تشكيلته الحكومية "في أقرب وقت ممكن".

وعقب أداء الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اليمين الدستورية اليوم الخميس، جرى تكليف مرشح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد بنسختها التاسعة.

وقال بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن رئيس الجمهورية الجديد كلّف السوداني بتشكيل الحكومة.

وأكدت مصادر سياسية في البرلمان، لـ"العربي الجديد"، أن خطاب التكليف تم تسليمه رسميا للسوداني بحضور عدد من قادة الكتل السياسية والمسؤولين في البرلمان والقضاة.

وقال النائب عن "الإطار التنسيقي" مهدي تقي، لـ"العربي الجديد"، إن "القوى السياسية ستبدأ حوارات تشكيل الحكومة الجديدة، خلال اليومين المقبلين، وسيكون هذا الأمر من مهام السوداني، والإطار التنسيقي سيكون داعما لأي تحركه ويترك له حرية الاختيار".

وأضاف النائب أن "العمل سيبقى مستمرا خلال الأيام المقبلة من أجل إقناع التيار الصدري بالمشاركة في الحكومة الجديدة، فالكل يعمل من أجل ذلك، والإطار ليس له أي نية لتهميش أو إقصاء الصدريين من المشهد الحكومي أو السياسي".

أما النائب عن تحالف "السيادة" محمد قتيبة البياتي، فقد أكد لـ"العربي الجديد"، من داخل قبة البرلمان، أنه "تم تكليف محمد شياع السوداني بمهام تشكيل الحكومة، من قبل الرئيس الجديد، والعمل المقبل سيكون التفاوض مع السوداني حول برنامجه الحكومي وفريقه الحكومي، خصوصاً أن لدينا مطالب سوف نعمل على تحقيقها من خلال الحكومة الجديدة".

وبين البياتي أن "أبرز تلك المطالب عودة النازحين وتعويض المتضررين، وكشف مصير المغيبين، وإعادة إعمار المناطق المحررة، وغيرها من المطالب التي سوف نعمل على تحقيقها وتثبيتها وفق البرنامج الحكومي لتكون ملزمة التطبيق للسوداني وحكومته الجديدة".

وأكد أن "هناك إجماعا سياسيا على المضي بشكل سريع بتشكيل الحكومة الجديدة، ونتوقع أن السوداني سوف يكمل مهام التشكيل قبل انتهاء المدة الدستورية الـ(30) يوماً".

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