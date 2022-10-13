مستشار رئيس الوزراء يدعو إلى إلغاء وزارتي النفط والكهرباء وتأسيس وزارة الطاقة

2022/10/13 | 19:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

دعا مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين هنيّن، الخميس، إلى إلغاء وزارتي النفط والكهرباء، وتأسيس وزارة الطاقة.

وكتب هنيّن في منشور على جداريته بموقع فيس بوك، "لن يكون الحديث عن الإصلاح مثمراً دون أن يتحول إلى تطبيق واقعي شجاع يرفض الاستماع إلى المترددين والمنتفعين، وليس هناك ملف في العراق يمكن البدء بالإصلاح فيه أفضل من قطاع الطاقة، لأنه ما يزال يمثل 95% من الواردات المالية المباشرة للعراق".

وأضاف، "أما التردد في إصلاح هذا القطاع والاكتفاء بالحديث (الترفي) في الندوات والمؤتمرات، فهو يعني المزيد من الهدر وضياع الفرص، وبالتالي استمرار تراجع المجموع التنموي لبقية القطاعات الأخرى، حيث تعد الطاقة بأنها القاطرة التي تقود الاقتصاد وإن قطاع الطاقة في العراق ما يزال هو المكان الأخطر في التعاقدات، وهو بؤرة القرارات الاستثنائية التي تتجاوز تعليمات إبرام العقود، ولا تراعي تعليمات تنفيذ قانون الموازنة، وذلك بذريعة عدم توفر المنافسة واحتكارية الشركات المتعاقد معها".

وتابع، "ولهذا أرى أن الواجب يحتم أن نقدم بشجاعة على إلغاء وزارات النفط والكهرباء، وتأسيس وزارة الطاقة بقانون أو نظام داخلي مؤقت يتوافق مع قانون الوزارة المزمع تشريعه لاحقاً، ونعتقد ان هذه الوزارة يجب أن تضم:1- شركة النفط الوطنية بدلاً عن وزارة النفط 2- شركة الكهرباء الوطنية بدلاً عن وزارة الكهرباء 3- شركة الغاز الوطنية بدلاً عن شركات الغاز في وزارة النفط 4 - هيئة الطاقة الذرية العراقية5- جميع شركات ومؤسسات وزارة النفط الحالية المتبقية التي لم ترتبط بأي من الشركات أعلاه 6- مركز ابحاث الطاقة – تأسيس جديد: بمعايير عالمية ويختص بكل ما من شأنه تطوير قطاع الطاقة في العراق متضمناً سوق الطاقة المحلي والخارجي7 - مركز إدارة معلومات الطاقة العراقي Iraqi Energy Information Administration- IEIA) ) – تأسيس جديد

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