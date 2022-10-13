2022/10/13 | 20:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kJX7dZqyZ_8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد شياع السوداني يكشف موعد تشكيل الحكومة العراقية !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد شياع السوداني يكشف موعد تشكيل الحكومة العراقية !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).