بعد تكيفه بتشكيل الحكومة.. السوداني يصرح حول شكل الحكومة

2022/10/13 | 20:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكلف رئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد.

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