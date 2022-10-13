الاتحاد الوطني يعلق بعد انتخاب رئيس الجمهورية

2022/10/13 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانيةعلق الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الخميس، على انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية.وقال عضو الاتحاد الوطني فائق يزيدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد هي لصالح حزب الاتحاد".وأضاف ان "منصب رئيس الجمهورية بقي لحزب الاتحاد الوطني كما كان ينافس عليه"، مشيرا الى ان "ارادة الحزب هي التي غلبت ولن تسمح بالإملاءات من اي طرف".وأوضح يزيدي ان "عبد اللطيف رشيد هو ايضا مرشح الاتحاد ولا فرق بينه وبين برهم صالح"، مبينا ان "عبد اللطيف رجل متمكن وقادر على إدارة المنصب بكفاءة كونه ان من مدرسة الراحل جلال الطالباني ".واكد ان "حزب الاتحاد سيكون من ابرز الداعمين للرئيس الجديد لجمهورية العراق".

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