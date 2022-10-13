تهنئة من المانيا وفرسنا وبريطانيا للسوداني بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة

2022/10/13 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بفداد اليوم - بغداد

أصدرت دول المانيا وفرنسا وبريطانيا، اليوم الخميس، تهنئة لمحمد شياع السوداني بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نهنئ عبد اللطيف جمال رشيد لانتخابه رئيسا للعراق"، معربا عن "تطلعه للعمل معا لتوطيد العلاقات البريطانية-العراقية والمساعدة ي بناء عراق أكثر قوة ويتمتع باستقلاليته ويخضع لمساءلة شعبه، وبناء مستقبل مزدهر للشعب العراقي".

فيما ذكرت السفارة الالمانية في بغداد، أنها "تهنئ رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني لمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، ونتمنى أن "تكون الحكومة المقبلة ملبية لطموحات العراقيين وتطلعاتهم"، معبرة عن "تطلع جمهورية المانيا الى المزيد من التعاون المشترك وتحقيق الاهداف المشتركة".

وهنأت السفارة الفرنسية في بغداد "عبد اللطيف رشيد، بانتخابه رئيسا للجمهورية العراقية، ومحمد شياع السوداني لتوليه مهمة تشكيل الحكومة المقبلة".

وتسلم محمد شياع السوداني كتاب تكليفه الرسمي الموقع من رئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد بحضور قادة الاطار التنسيقي.

وكان عبد اللطيف رشيد قد أدى اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية العراق بعد فوزه بالجولة الثانية لعملية الاقتراع السري في البرلمان.

واعلن الاطار التنسيقي قبل نحو شهر تسمية محمد شياع السوداني مرشحا رسميا لرئاسة الحكومة عقب انسحاب التيار الصدري من البرلمان.

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