أول تعليق امريكي على تكليف السوداني بتشكيل الحكومة: خطوة موفقة

2022/10/13 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداعرب الحزب الديمقراطي الاميركي، الخميس، عن ترحيبه بتكليف محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، واصفا اختيار السوداني بالخطوة الموفقة.قال عضو الحزب مهدي عفيفي خلال اتصال هاتفي اجرته (بغداد اليوم) اننا "نعتبر تكليف محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة خيارا موفقا ونطمح بان يقدم كابينة وزارية تقدم افضل الخدمات للعراقيين". وطالب عفيفي "السوداني بالعمل على تطبيق وعوده وعدم استبدال مواقفه كما فعال الكثير من رؤساء الوزراء السابقين".واوضح ان العراق "مر سابقا بمرحلة سيئة اقتصاديا وامنيا وعليه نحن نأمل تجاوز المشاكل السابقة والانطلاق بشكل أفضل للمرحلة المقبلة".وتسلم محمد شياع السوداني كتاب تكليفه الرسمي لرئاسة الحكومة المقبلة من قبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد. وذكر مراسلنا ان السوداني تسلم كتابه الرسمي الموقع من رئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد بحضور قادة الاطار التنسيقي.وكان عبد اللطيف رشيد قد أدى اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية العراق بعد فوزه بالجولة الثانية لعملية الاقتراع السري في البرلمان

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