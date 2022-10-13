2022/10/13 | 20:41 - المصدر: قناة التغيير

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لحظة الاعلان الرسمي عن فوز عبد اللطيف رشيد بمنصب رئيس الجمهورية العراقية

منذ ساعتين

لحظة الاعلان الرسمي عن فوز عبد اللطيف رشيد بمنصب رئيس الجمهورية العراقية

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