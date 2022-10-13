التربية النيابية تجمع 150 توقيعاً لإجراء دور ثالث للسادس الاعدادي

2022/10/13 | 20:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة التربية النيابية، جمع 150 توقيعاً للطبب بإجراء دور ثالث لطلبة السادس الاعدادي.وقال نائب رئيس اللجنة جواد الغزالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اللجنة جمعت ١٥٠ توقيعا لإجراء دور ثالث وفاتحة الوزارة بالأمر”.وأضاف “الدور يسمى تكميلياً لعدم قدرة الطلاب على الوصول ونظرا للظروف الراهنة حيث ان تزامن الزيارة الأربعينية وإنقطاع الطرق أدى الى تأخر الطلاب”.وبين الغزالي، ان “مساعينا جادة وحقيقة لاجراء الدور التكميلي وان منحه هذا العام يعتبر ضرورة نظرا للظروف القاهرة التي يمر بها البلد”.وكانت وزارة التربية، نفت أول أمس الثلاثاء وجود أي قرار لإجراء دور ثالث لطلبة السادس الاعدادي.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح صحفي “لا يوجد أي قرار حالياً بشأن منح دور ثالث لمرحلة السادس الإعدادي،” منوهاً بأن “الوزارة سبق وأن صرحت مسبقاً بهذا الأمر”.وبين أن “قرار الوزارة بمنح دور ثالث للعام الدراسي 2020 – 2021، جاء بسبب جائحة كورونا وما سببته من تذبذب الدوام بالمدارس حينها، بيد أن العام الدراسي المنصرم 2021- 2022 كان مستقراً تربوياً وإدارياً، ودوام المدارس كان جيداً، إضافة إلى ما أسهم به التعليم الإلكتروني، من تعزيز للعملية التعليمية للطلبة”.

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