القوات الأمنية تفتح جسر السنك امام حركة المركبات

2022/10/13 | 20:54 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، ان القوات الأمنية اعادة فتح جسر السنك وسط بغداد امام حركة المركبات.

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