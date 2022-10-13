بينهم نساء.. الاستخبارات تفكك عصابة للاتجار بالبشر في بغداد

2022/10/13 | 20:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الاستخبارات والامن، اليوم الخميس، عن تفكك عصابة للاتجار بالبشر مكونة من ١٤ متهماً بينهم نساء في بغداد.

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