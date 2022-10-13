2022/10/13 | 20:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OBn1kWKlmjY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرلمان يحسم ملف رئاسة الجمهورية وينهي عاما من تعطيل استكمال استحقاقات انتخابات تشرين| سجاد الموسوي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البرلمان يحسم ملف رئاسة الجمهورية وينهي عاما من تعطيل استكمال استحقاقات انتخابات تشرين| سجاد الموسوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).