حادث سير مروع في ذي قار.. والقبض على إمرأة مختصة بسرقة البيوت والمدارس في البصرة

2022/10/13 | 20:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الخميس، بتسجيل حادث سير مروع شمالي المحافظة، تسبب بمصرع وإصابة أربعة أشخاص، فيما القت شرطة البصرة القبض على إمرأة مختصة بسرقة المدارس.

وقال المصدر، بأن “شخصين لقي مصرعهما بحادث سير على طريق ناصرية – شطرة، فيما اصيب آخران بجروح بليغة نقلا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج”.



مبيناً أن “احد المتوفين موظف بارز في ماء ذي قار”.

وفي البصرة، تمكنت فريق أمني مختص بمكافحة جرائم السرقة من اعتقال إمرأة مع مساعدها بتهمة سرقة المدارس والبيوت بعد متابعة عبر كاميرات المراقبة.

وقال المصدر، أن “المتهمة باشرت منذ يوم أمس مع مباشرة المدارس بالدوام الرسمي في الدخول إليها بحجة انها ولي أمر إحدى الطالبات وعملت على سرقة موبايلات وحقائب المعلمات والمدرسات في إحدى المدارس بقضاء الهارثة شمالي البصرة”.

وتابع المصدر، ان “المتهمة كانت تصطحب معها مساعدها سائق عجلة نوع (تك تك) لغرض التنقل بين المناطق المقصودة للسرقة”، مشيرا الى ان “المعتقلة خرجت مؤخراً بعدما قضت مدة محكوميتها في السجن نتيجة ادانتها بقضايا سرقة سابقة”.

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