بينهم نساء.. تفكك عصابة للإتجار بالبشر في بغداد

2022/10/13 | 20:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الإستخبارات والأمن، اليوم الخميس، تفكك عصابة للإتجار بالبشر مكونة من ١٤ متهماً بينهم نساء في بغداد.

وقالت المديرية في بيان، أن “مفارزها تمكنت وبالتنسيق مع الفرقة الاولى – شرطة اتحادية ومفرزة من مكافحة الاتجار بالبشر والاعضاء البشرية من القاء القبض على عصابة للمتاجرة بالبشر والاعضاء البشرية مكونة من (١٤) متهماً بينهم أربع نساء بالجرم المشهود”.

وأضافت ان “ذلك جاء بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتواجدهم في منطقة الكرادة، وقد تم تسليم المتهمين الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزاؤهم العادل”.

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