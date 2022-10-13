(بالصور).. منتخب الشباب يكمل تحضيراته لمواجهة نظيره الهندي غداً

2022/10/13 | 20:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملَ منتخبنا الشَبابي آخر وحداته التدريبيّة، عصر اليوم الخميس، تحضيراً لمواجهةِ نظيره الهندي في افتتاحِ تصفياتِ المَجموعةِ الثامنة غداً الجمعة، لتصفياتِ كأس آسيا التي تجري في تمام الساعةِ الرابعة والنصف عصراً بتوقيتِ العاصمةِ بغداد على ملعبِ نادي النصر بالعاصمةِ الكويت.

وشهدت الوحدةُ التدريبيّة الأخيرة مراناً بدنياً خفيفاً، لَحِقتها تدريباتٌ تكتيكيّة وظفَ من خلالها المدربُ عماد محمد اللاعبين وفق الأسلوبِ الذي سيعتمده في مواجهةِ الغد.



ولا يعاني عناصرُ منتخبنا من اي إصابةٍ، حيث أصبح جميع اللاعبين بأتم الجاهزيّة البدنيّة.

وسيقود مباراة الغد طاقمٌ تحكيمي مؤلفٌ من الحكم سو كين مان “هونك كونغ” ويساعده جانغ “كوريا الجنوبيّة” وعلي فكه “لبنان”.



أما الحكمُ الرابع فسيكون سامر بدر أيضاً من “لبنان”.



هذا وستقومُ قناة الكويت الرياضيّة بنقلِ المُباراةِ على الهواءِ مباشرةً.

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