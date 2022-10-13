2022/10/13 | 21:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gXW68WLAixg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في تحدٍ جديد لزعيم التيار الصدري.. السوداني لرئاسة الحكومة أفضل خيار | نشرة اخبار الثامنة 2022/10/13) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في تحدٍ جديد لزعيم التيار الصدري.. السوداني لرئاسة الحكومة أفضل خيار | نشرة اخبار الثامنة 2022/10/13) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).