2022/10/13 | 21:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CA8EPAa6T5o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد الجوع والفقر زعماء الكتل ينعمون بخيرات العراق وولائهم لايران | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد الجوع والفقر زعماء الكتل ينعمون بخيرات العراق وولائهم لايران | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).