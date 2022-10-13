2022/10/13 | 21:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كتب هوشيار زيباري: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة زيباري يعتبر ان احداث اليوم دلالة على ان القرار الكردي بيد مسعود بارزاني أولاً على المسلة.

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